Kate Middleton, Meghan Markle’ın kovduğu sosyal medya uzmanını işe aldı

Kate Middleton ile Prens William, Meghan Markle ile Prens Harry'nin SussexRoyal hesabını yöneten ama Markle'ın işten çıkardığı sosyal medya uzmanı David Watkins ile anlaştı...

Kraliyet Ailesi ile yollarını ayırmaya karar verdikten sonra Kuzey Amerika’ya taşınırken pek çok kişinin işine son veren Meghan Markle ve Prens Harry, o dönem herkesten tepki almıştı ve yaşanılan süreç Megxit Katliamı olarak adlandırılmıştı… O dönem işten çıkarılan isimlerden biri de SussexRoyal Instagram hesabını yöneten sosyal medya uzmanı David Watkins’ti… Sussex çiftinin 31 Mart itibarıyla kraliyet görevlerini resmi olarak bırakmalarının ardından boşta kalan 27 yaşındaki Watkins, Kate Middleton ve Prens William tarafından işe alındı.