Kate Middleton, Prens William’ın kendisine dokunmasına izin vermedi

Kate Middleton ve Prens William, BBC ile bir program gerçekleştirdi. Programın bir bölümünde, tahtın varisi William, Middleton'ın omzuna dokunuyor. Kate ise hızlı bir hamle ile prensi geri püskürtüyor. Kimse ne olduğunu anlamadı...

BBC, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Ünlü aşçı Mary Berry ile programda birlikte yemek yapan çift, oldukça eğleniyor görünüyordu ve yolunda gitmeyen bir durum yok gibiydi…

Ne var ki, A Berry Royal Christmass adıyla yayınlanan programdaki bir sahne, sanki yanlış olan bir şeyler olduğunu düşündürdü. İngiliz Kraliyet tahtının varisi, koltukta eşi ile karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliği ile ilgili konuşurken, bir ara Middleton’ın omzuna dokundu. Kate ise William’ın elini hızlı bir hareketle bertaraf etti.

Düşes’in yaptığı bu hareket dünya basınında da yer buldu. Program boyunca mükemmel bir uyum içinde olan çiftin arasında ne olmuş olabileceği konuşulurken, bazıları kraliyet protokolü nedeniyle Kate’in bu şekilde davrandığını söyledi. Kimileri Kate’in gıdıklandığını düşündü, kimi ise kavgalı oldukları konusunda ısrar etti… Ama hala o omuz hareketi neden yapıldı, niye yapıldı kimse bilmiyor…