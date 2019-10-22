Kate Middleton ve Prens William uçak yolculuğu sırasında büyük tehlike atlattı

Beş gün süren Pakistan gezilerini bitiren Prens William ve Kate Middleton, meğer İslamabad’a giderken, uçakta büyük bir facianın eşiğinden dönmüş. Çift ve beraberindeki gazetecilerin büyük tehlike atlattığı olay ise şöyle gerçekleşmiş.

Kate ve William, Pakistan’a veda etmeden önce Lahor kentini ziyaret etti. Programa göre çift, yaklaşık yarım saatlik bir uçak yolculuğunun ardından İslamabad’a döneceklerdi. Geceyi orada geçiren çiftin ülkeden ayrılması planlanıyordu ama ne var ki işler beklenildiği gibi gitmedi.

Cambridge Dükü ile Düşesi ve onlara eşlik eden gazeteciler Lahor kentindeki temaslarını tamamladıktan sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla İslamabad’a doğru yola çıktı. Uçak yolda gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı. Sık sık türbülansa giren uçak iki saatin üzerinde havada kaldı.

Çifti taşıyan uçak iki kez İslamabad Havaalanı’na inişi pas geçmek zorunda kaldı. Normalde 25 dakika ya da yarım saat sürmesi beklenen ancak kabusa dönen yolculuğun sonunda heyet, Lahor’a döndü ve geceyi orada geçirdi. Korku dolu uçuşun ardından kendisi de bir zamanlar ambulans helikopter pilotu olan Prens William uçaktaki gazetecileri rahatlatmak için onlarla şakalaştı.

Uçakta bulunan gazetecilerden Simon Perry, Twitter sayfasında “İndik, ama Lahor’a” mesajını yazarak korkulu yolculuğun bittiğini duyurdu. Perry, uçağın sağ kanadına yıldırım çarptığını da ileri sürdü. Gazeteci, pilotların bütün ustalığına rağmen uçağın İslamabad’a inemediğini Lahor’a döndüğünü belirtti.

