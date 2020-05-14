Kate Middleton yeni projesinin detaylarını paylaştı

Kate Middleton, geçen haftalarda, İngiltere’deki ‘National Portrait Gallery’ ile bir araya gelerek bir fotoğraf yarışması başlattı. Yeni projesi hakkında konuşan Middleton, ayrıca çocukları hakkında da konuştu ve eşi Prens William ile evden eğitim verdiklerini söyledi.

“Herkesle aynı deneyimi yaşadığımıza eminim” diyen Middleton, eşi benzeri olmayan bir zamandan geçtiğimizi söyledi. Sarayda, 6 yaşındaki oğulları Prens George’un 5 yaşındaki kızları Prenses Charlotte’un ödevlerini yapmak istediğini söyleyen Middleton, “George çok üzülüyor çünkü Charlotte’un tüm projelerini yapmak istiyor” dedi.



Hold Still projesini de anlatan Middleton, “Hepimiz inanılmaz hikayeler gördük ve duyduk bazıları gerçekten çok üzücü ama bazıları da çok neşelendirici. Umarım böyle bir proje sayesinde bu hikayelerden bazılarını sergileyebiliriz ve muhtemelen hepimizin deneyimlediği bir anı belgeleme ve paylaşma şansımız olur” diye konuştu.