Kate Middleton’dan 4. çocuk açıklaması

Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Cambridge Dükü Prens William, dün Yorkshire'daki Khidmat Centre merkezine resmi bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında bir hayranıyla sohbet eden Middeton ilginç bir soruyla karşılaştı.

Kendisini görmeye gelen bir hayranının ‘Dördüncü çocuğu istiyor musunuz’ sorusuna, dördüncü çocuğu düşünmediklerini, eşi William’ın daha fazla çocuk istemediğini söyledi. “William'ın daha fazla çocuk istediğini sanmıyorum” diyen Middleton’ın Prens George (6), Prenses Charlotte (4) ve Prince Louis, (1) olmak üzere üç çocuğu var.