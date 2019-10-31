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Kate Middleton’dan Meghan Markle’a saray hayatı tavsiyesi
Kate Middleton’dan Meghan Markle’a saray hayatı tavsiyesi
Cambridge Düşesi Kate Middleton, medya baskısında bunaldığını açıklayan Meghan Markle'a saray hayatına dair tavsiyeler verdiği iddia edildi. Kate ve Meghan arasında geçen konuşma İngiliz medyasının gündemine düştü.
Yaşam 31 Ekim 2019 - 13:28

Emekli kraliyet uzmanı gazeteci Phil Dampier’in iddiasına göre, üç çocuk annesi kraliyet gelini Kate Middleton, eltisi Meghan Markle’a tavsiyelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta eşi Prens Harry ile çıktığı Afrika seyahatinde çekilen belgeselde, medya baskısına maruz kaldığını anlatınca İngiliz basınında gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

Prens Harry de eşini savunarak, annesi Prenses Diana’nın ölümünde basının da payı olduğunu ve aynı durumun karısının başına gelmesine asla izin vermeyeceğini söylemişti.

İddialara göre Cambridge Düşesi Middleton, göz önünde olmaktan dolayı baskı hisseden Markle’a ailedeki herkesin basının baskısı yüzünden zaman zaman zor günler geçirdiğini söyleyerek, “Önemli olan hatalardan ders çıkarıp yola devam etmek” dedi.

Dün İngiltere’de farklı partilerden 72 kadın milletvekili de Meghan Markle’a karşı yürütülen medya baskısına itirazlarını dile getiren bir açık mektup yayınladı. Milletvekilleri, Sussex Düşesi Meghan Markle’a, basın tarafından kendisine ve ailesine uygulanan “Artık zamanı geçmiş sömürgeci” baskıya karşı dayanışmalarını dile getirdiler. Yayınlanan açık mektupta Markle’ı, “Tatsız ve yanıltıcı haberlerle dolu ulusal gazetelerin sizi, karakterinizi ve ailenizi rahatsız etmesine karşı duruyoruz” sözleriyle destekledi.

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Son güncelleme: 13:48 - 31.10.2019
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