Kate Middleton’ın, hamilelik ve annelik üzerine itirafları

Kate Middleton, geçtiğimiz gün Giovanna Flethcer’ın sunduğu Mutlu Anne Mutlu Bebek radyo programına konuk oldu. Hamilelik süreci ve annelik tecrübelerinden bahseden Middleton, hamile olduğu dönemleri pek sevmediğini belirtti ve “Yoğun bulantı sebebiyle zor bir hamilelik geçirdim ve doğumu hamileliğe tercih ederim. Her doğumu, hamileliğin bitişi olması sebebiyle daha mutlu geçiriyorum” dedi.

Middleton, doğum sonrası hastane önünde bekleyen gazetecilerle ilgili de konuştu. “Hastanenin kapasında bekleyen gazetecilerle karşılaşmak… Yalan söyleyemeyeceğim korkutucu. Ama onlar da görmek mutluluğa ortak olmak istiyorlar” diyen Middleton, ilk çocuğu George’un doğumu adına yapılan kutlamaların genel olarak o ve William için pozitif şeyler olduğunu belirtti.

“Herkes inanılmaz destekleyiciydi, ben ve William herkesin bu konuda gerçekten çok heyecanlı olduğunu farkındaydık ve halkın bize olan desteğine ve mutluluğumuzu halk ile paylaşabildiğimiz için çok minnetarız. Ama aynı zamanda yeni doğmuş bir bebeğe sahip tecrübesiz ebeveynler olarak çok karmaşık duygulara sahiptik” dedi. Genel olarak, George’un doğumundan sonra hissettiği en ana duygunun sevinç olduğunu söyleyen Middleton, “İnanılmaz, inanılmaz. Dediğim gibi, olağanüstü bir şey. İnsan vücudu bunu nasıl yapabilir? Aslında tamamen olağanüstü ” diye konuştu.

Middleton üç doğumunda da Hypnobirthing tekniğini kullandığını ve doğumda çok faydasını gördüğünü de belirtti: “Hypnobirthing hem doğuma hazırlıyor, hem korkularımızdan kurtulmamıza ve içimizdeki zaten var olan doğum yapma güdülerimizi keşfetmek için derin bir gevşeme sağlıyor.”

Middleton sözlerini şöyle sürdürdü: “Suçluluk duygusu anneliğin olmazsa olmazıdır. İster çalışan, ister evde çocuklarıyla olan anne bile bu duyguyu yaşar. Yaşamıyorum diyen yalan söyler. Örneğin bu sabah buraya gelirken bile George ve Charlotte neden onları okula bırakmayacağımı sordu. Bu düşünceler, yargılar ile başetmek gerçekten çok zor.”

Sunucunun “Yeni annelere öğüd verecek olsanız ne olurdu?” sorusu üzerine ise “En önemli şey, çocuklarla geçirilen kaliteli vakit… Her sabah okula siz götürmeyebilirsiniz, her an yanlarında olamayabilirsiniz ama beraber olduğunuz anları iyi değerlendirmek gerekiyor” diye cevap verdi.