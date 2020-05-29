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Kate Middleton ‘Megxit baskısını üzerinde hissediyor’ haberlerini yalanladı
Kate Middleton ‘Megxit baskısını üzerinde hissediyor’ haberlerini yalanladı
Kate Middleton hakkında geçen hafta ortaya atılan "Harry ve Meghan Markle saraydan ayrıldıktan sonra kapana sıkıştı" sözleri üzerine saray resmi bir açıklama yaptı ve çıkan haberleri yalanladı...
Yaşam 29 Mayıs 2020 - 15:31

Haklarında pek çok şey yazılmasına rağmen şimdiye kadar hiç basın açıklaması yapmayan Kensington Sarayı, ilk kez, Kate Middleton’ın Harry ve Meghan Markle’dan sonra iş yükünün arttığına dair ortada dolaşan iddiaları yalanladı… Çıkan haberlerde Kate Middleton’ın çok yorgun olduğu, Harry ve Meghan gittikten sonra omuzlarına çok yük bindiği, bu nedenden dolayı da kendini kapana sıkışmış gibi hissettiği yazılmıştı. Tüm bu yazılanlardan sonra saraydan resmi açıklama geldi ve haberleri yalanladılar.

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Son güncelleme: 15:32 - 29.05.2020