Kate Middleton’un 12 yaşında yer aldığı tiyatrodaki detay herkesi şoka uğrattı

Sosyal medya, Kate Middleton'ın 12 yaşında, bir okul tiyatrosunda çekilen görüntülerini konuşuyor. Hikayeye göre Kate, fal baktırıyor ve falında zengin yakışıklı bir adamla evleneceği çıkıyor. Herkesi şaşırtan bölüm ise videonun sonunda...

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın 12 yaşındayken bir okul tiyatrosunda yer aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunda Kate’in canlandırdığı karakter fal baktırıyor. Falcı ona çok zengin ve yakışıklı birinin ona aşık olacağını ve evleneceklerini söylüyor.

Kate bu sözler üzerine “Hayatta dilediğim tek şey” diyerek mutluluğunu dile getiriyor. Asıl şaşkınlık yaratan kısım ise, Kate’in oynadığı karakterin aşık olduğu adamın isminin William olması. Oyunun sonunda faldaki yakışıklı ve zengin adamla tanışan küçük Kate “Evet, evet sevgili William” diyor ve Düşes hayatının aşkını bulmuş oluyor…

Video Call_me_Mumsy hesabından alınmıştır…