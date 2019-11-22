Katile ‘katil’ dediği için yargılanıyor!

Ömercan ALTAY/ İSTANBUL



2014 senesinde emekli öğretmen Cevdet Kavalcı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun koruma polisi olan eşi Hatice Kavalcı’yı öldürmüş, kendisi de intihar etmişti. Hatice Kavalcı’nın kız kardeşi Arzu Alper, ablasının ölümüne neden olan eniştesine sosyal medya platformu üzerinden ‘Katil’ dediği için dördüncü kez “Ölen kişinin hatırasına hakaret” suçlamasıyla Anadolu Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

“HERKESİN BİLDİĞİNİ HERKESE GÖSTERMEK İSTEDİM”

Sanık Arzu Alper mahkeme heyetinden söz isteyerek şu ifadeleri kullandı: “2 Şubat tarihinde yeğenim Furkan Karataş takipsizlik kararını aldığı gün sosyal medyada yayınlandı. 4 Şubat’ta da bazı ulusal gazetelerde aynı haber çıktı. Kararın kesinleştiği yazıyordu. Ayrıca Cevdet Kalaycı’nın kadın katili olduğu haberi devamlı yayınlanıyordu. Daha sonrasından ben sosyal medyada yayınladım. Zaten herkesin bildiğini herkese göstermek istedim” ifadelerini kullandı.

ÇETREFİLLİ DAVA ERTELENDİ



Sanığı dinleyen mahkeme heyeti, dosyanın hüküm tesisi için incelemeye alınarak incelenmesine, bu nedenle duruşmanın 10 Mart 2020 tarihine ertelenmesine karar verdi.

