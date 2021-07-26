Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kato Dağı’nda yüzme keyfi

Şırnak’ta havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar derelere, vadilere, koylara giderek doyasıya yüzüp serinledi. Özellikle gençler yüksek dağlarda eriyerek derelere akan buz gibi kar sularına atladı.

Güncellenme: 10:21, 26/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Kato Dağı’nda yüzme keyfi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle derelere akın edenler gün boyu Kato Dağı manzaralı yüzmenin keyfini yaşıyor. İlçeye bağlı Aşağıdere köyü Cintaşı mevkiindeki vadideki buz gibi Habur Çayında yüzen gençler sıcaklardan kurtulmanın tadını çıkarıyor. Cintaşı dedikleri dev kayalık üstüne çıkıp suya balıklama atlayanlar sıcaklardan böyle korunduklarını dile getirdi.


Kavurucu sıcaklar etkisini gösterince dere yatağını görenler serinlemek için günlerdir sudan çıkmıyor. Kayalıklarda güneşlenip yaz aylarının keyfini yaşayanların oluşturduğu manzara deniz sahillerini aratmıyor. Ferdi Turan adındaki bir genç günlerdir köylerinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan vadiye gelip yüzdüğünü söyledi. Turan, “Sıcak havalar bastırınca her gün buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer, tehlikeli değil, aslında alıştığımız için buz gibi suda serinliyoruz. Kuraklık etkisini gösterdi. Bu yüzden sularımızda çok kalmadı” dedi.


“KÖYÜMÜZE GELİN”

Abdulcebbar Dereli ise herkesi köylerine davet etti. Dereli, “Buralar çok güzel herkesi beklerim. Su çok güzel her yıl buraya geliyoruz. Yaz aylarında havalar çok sıcak olunca buraya gelip akşama kadar yüzüyoruz sonra eve gidiyoruz'' şeklinde konuştu.

İlginizi ÇekebilirSeleber taş üzerinde Şırnak kebabıSeleber taş üzerinde Şırnak kebabıİlginizi ÇekebilirTunceli'den Hollanda'ya uzanan bir başarı hikayesiTunceli'den Hollanda'ya uzanan bir başarı hikayesi
Hollanda Şırnak sudan TEOG Tunceli Türkiye yüzme