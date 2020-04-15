Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kavunun, kan basıncını düşürmek, kas ağrılarını azaltmak, bağışıklığı güçlendirmek, göz sağlığını korumak, kalp ve damar sağlığını korumak gibi pek çok sağlık faydasının yanı sıra özellikle düşük kalorili olmasından dolayı kilo vermek isteyenler için i,deal bir meyvedir... Şimdi, kavunun faydaları nelerdir? Kavun neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.