Sodyum, potasyum, magnezyum, demir bakımından zengin olan kavun vitamin ve mineral deposudur. Cucurbitaceae ailesine ait ve karpuz gibi su içeriği yüksek olan kavun, eşsiz lezzetiyle çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir. Peki, kavunun faydaları nelerdir? Kavun neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.
KAVUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Kavunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:
– İçeriğindeki zengin C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
– Kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır.
– Kanser oluşumunu ve büyümesini önler.
– Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur.
– Kalpteki ritim bozukluğunu engeller.
– İçerdiği Beta-karoten ve A vitamini göz sağlığını korur.
– Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler.
– Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
– Kadılarda düzensiz adet döneminin düzene girmesini sağlar.
– Cildin parlamasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.
– Sigara içenlerin bu alışkanlıklarından vazgeçmelerine yardımcı olur.
– Yüksek karotenoid içeriği, kanseri önleyebilir ve akciğer kanseri riskini azaltabilir.
– Diüretik özellikleri böbrek hastalığını iyileştirmede yardımcı olur.
– Vücudun enerjisini artırır.
– Kilo vermek isteyenler için ideal bir meyvedir.
– İçeriğindeki A, B ve C vitaminleri sayesinde yaşlanma karşıtıdır.