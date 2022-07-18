Yürekleri ısıtan görüntü

Gaziantep'te kavurucu sıcak nedeniyle zor anlar yaşayan güvercinin otomobil yıkanırken hortumla su içip serinleme görüntüleri yürekleri ısıttı.

Ahmet KAYA

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Görüntüde, sahibi tarafından hortumla yıkanan otomobilin kaputuna konan güvercin, bir süre hortumdan su içmeye çalışırken, daha sonra ise kafasını hortumun altına sokarak vücudunu ıslattırdı. Ardından tekrar hortumdan içen güvercin, hortumun altında kalarak serinlemeye çalıştı.

Güvercinin bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, hayvanın zor durum olması nedeniyle üzüntü, vatandaşın su içirme ve serinletme görüntüleri nedeniyle de memnuniyet mesajlarını dile getirdi.

Hayvanseverler ise vatandaşlara, “Evinizin, iş yerinizin kapısına su koyun” çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep’te vatandaşlar kavurucu sıcaktan korunmak için kendilerini gölgeliklere atarken, su sıkıntısı çeken çiftçiler de zor durumda kalmaya devam ediyor.