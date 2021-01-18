Kayak merkezlerinde son durum! Kar kalınlığı 140 santimi geçti

Türkiye’nin birçok noktasında geçen hafta başlayan kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde yolların kapanmasına neden olan kar yağışı, özellikle İstanbul ve Ankara’da barajlardaki doluluk oranının artmasını sağladı.

Yeni hafta ile etkisini sürdüren kar, kayak merkezlerinde turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlı verilerini paylaştı.

Buna göre kar kalınlığı, Rize İkizdere’de 142, Düzce Gölyaka’da 109, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 102, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu/Yedi Kuyular Kayak Merkezi’nde 100, Van Bahçesaray/Karabet Tepesi’nde 99 ve Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi’nde 98 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı Bursa Uludağ’da 77, Erzurum Palandöken’de 66 ve Kayseri Erciyes’te 22 santimetre olarak ölçüldü. (DHA)

