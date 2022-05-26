Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi itfaiye kipleri tarafından kurtarıldı.
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kınalıçam köyünde Burhan Dayanç’a ait iki keçi bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kaldı.
Dayanç, kendi imkanlarıyla keçileri indirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri merdiven eşliğinde keçileri bulunduğu yerden kurtardı.
Durumları iyi olan keçilerin sahibi Burhan Dayanç, “Ekiplerimize çok teşekkür ederim” dedi. (İHA)