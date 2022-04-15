Kayalıklarda yedi gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan iki aylık yavru keçi yedi gün sonra kurtarıldı.

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Kalburlu köyünde yaşayan Recep Çoruh, hayvanlarını otlatırken yaklaşık iki aylık keçi yavrusunun kaybolduğunu fark etti.

Bölgede birkaç gün süren aramanın ardından keçinin meranın alt tarafındaki kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Çoruh, kendi imkanlarıyla keçisini kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Çoruh’un yardım talebi üzerine olay yerine giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri çalışma başlattı.

Aç ve bitkin olduğu gözlenen keçiye önce yiyecek veren ekipler, keçinin sakinleşmesinin ardından ip yardımıyla yanına indi. 100 metrelik uçurumun kenarında yedi gündür mahsur kalan keçi, ip ve kement atılarak kontrol altına alındı. Daha sonra dağcı Emin Üçüncü, keçiyi halat ve ip yardımıyla kucağına alarak uçurumdan güvenli bir şekilde aşağı indirdi. İki saat süren operasyon sonrası keçi sahibine teslime dildi. (İHA)

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