Kaybolan kedisinin anısına özel ukulele üretti

Bursa'da Rüstem Avcı, kedisi Simba'nın kaybolması üzerine anısını yaşatmak için özel üretim kedi başlı ukulele yaptı. Patentini aldığı Simba adını verdiği ukuleleyi dünyaya satan Avcı, "Elde ettiğimiz kazancın yüzde 12'sini sokak hayvanlarına harcıyoruz" dedi.

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Bursa’da müzik aletleri satan iş yeri sahibi Rüstem Avcı’nın 6 yıl boyunca dükkanında baktığı Simba isimli kedisi, kayboldu. Tüm aramasına rağmen bulamadığı kedisinin anısını yaşatmak isteyen Avcı, Simba’nın şeklini ukulelenin baş kısmına tasarladı.

Kedi başlı ukulelenin seri üretimine geçen Avcı, birçok ülkeye de ihracat yapmaya başladı. İş yerlerindeki tüm çalışanlarının hayvansever olduğunu ve tüm gelirlerinin yüzde 12’sini sokak hayvanlarına bağışladığını belirtti.

“ACISI FARKLI OLDU”

Kedisi Simba’yı bulma sürecinden bahseden Rüstem Avcı, “Her gün iş yerimizin önünden birçok kedi, köpek gelip geçiyor. Ancak bir tane kedi geldi. Arabanın motorundan çıktı, kalbimize girdi. Küçücük bir şeydi. Biz bunu çok sevdik. Öyle bir ilişki kurdu ki birçok kedi var ama o bizim için bambaşkaydı. Sonra bu kedi kayboldu. Sırra kadem bastı. 6 yıl bizimle yaşamıştı. Onun acısı diğerlerinden farklı oldu. Çok aradık ama bulamadık” dedi.

“DÜNYAYA SATIYORUZ”

Simba için proje ürettiklerini belirten Avcı, sözlerie şöyle devam etti:

“Simba’yı yaşatalım dedik. Bianca Simba adı altında 2 aylık bir çalışmanın ardından ukulele ürettik. Herkesin alıp çalabileceği bir enstrüman ürettik. Estetiği de Simba’ya uygun olduğu için 2 aylık bir tasarımın ardından Biancha Simba Ukulele’yi ürettik ve çok müthiş dönüşler aldık. İyi ki de üretmişiz. Şimdi dünyaya satışını yapıyoruz.”

“Tasarım bir hayalle başladı ama zaman ilerledikçe gördük ki biz bu alanda en iyi ürünü üretmişiz. Kalite ve estetik anlamında iyi bir ürün ortaya koyduk. Daha sonra bunun patentini ve lisansını da aldık. Dolayısıyla şu anda ukulele piyasasında en üst sıralarda. Bianca Simba Ukulelerinin en güzel yanı ondan elde ettiğimiz kazancın yüzde 12’sini sokak hayvanlarına harcıyoruz.” (DHA)