Kaygısızlar oyuncuları kimdir? Hadi ipucu sorusu: Kaygısızlar oyuncu kadrosu oldu! İşte tam kadro…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Türk dizi tarihine damga vuran Kaygısızlar dizisinin oyuncu kadrosu Hadi sorusu oluyor. Her gün ipucu sorusu paylaşan Hadi yarışma uygulaması, bugün saat 12:30 başlayacak yarışmanın ipucu sorusunu kaygısızlar başrol oyuncularından seçti. Peki Kaygısızlar oyuncuları kimdir?

KAYGISIZLAR DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Yönetmen: Temel Gürsu, Cankat Ergin, Oğuz Yalçın, Uğur Erkır, Samim Değer, Ayhan Önal

Senaryo: Gani Müjde, Birol Güven, Kemal Kenan Ergen, Resul Ertaş, Fatih Solmaz, Yılmaz Okumuş, Metin Açıkgöz, Selçuk Erdem

Yapımcı: İlksen Fırat

Ercan Yazgan Memnun Kaygısız

Halit Akçatepe Berber İsmail

Ayşen Gruda Sabriye Kaygısız

Çiçek Dilligil Kafiye Kaygısız

Ülkü Duru (1994-1996) Terbiye Kaygısız

Gülçin Hatıhan (1994-1997) Zeynep

Şenay Gürler Romalı Cazibe

Şoray Uzun Kültigin

Damla Özen Burcu



KAYGISIZLAR DİZİSİ KONUSU

Memnun Kaygısız, Ordulu ve çapkın biridir. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında Terbiye’yi görür ve o an ona aşık olur. Yine birkaç yıl geçmeden tarlada Kafiye’yi görür. Bu üç eşinden tam 36 çocuğu olur. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun’un aklına, asker arkadaşı ve tertibi İsmail’in yanına, yani İstanbul’a gitmek gelir. Artık İsmail’in başı Memnun, üç karısı ve 36 çocuğu ile derttedir. Tabii hanımı Zeynep ve ev sahipleri Hacı Gaffur Bey’in de.