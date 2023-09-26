Kayıp kedi ‘Daisy’, 11 yıl sonra sahibine kavuştu
İngiltere'de 2012 yılında kedisini kaybeden Sian Sexton, 11 yıl sonra 'Daisy' ile bir araya geldi.
‘Daisy’ adlı kedi, 2012’de sahibi Sian Sexton ile ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Caerphilly kasabasına taşındıktan kısa bir süre sonra evden kaçtı.
Kedisi eve geri dönmeyince kayıp ihbarında bulunan Sexton, 11 yılın ardından Caerphilly’deki bir veterinerden sürpriz bir telefon aldı.
Veteriner hekim, bölge sakinleri tarafından kendisine, mikroçip takılmış sahipsiz bir kedinin getirildiğini söyledi.
Böylece Sexton 11 yıldır kayıp olan kedisine kavuştu.
Bu süreçte kedinin, Caerphilly’de başıboş yaşadığı belirtildi.
“ONUN TEKRAR KAYBOLMASINI İSTEMİYORUM”
Kedisiyle bir araya gelen Sexton, 17 yaşındaki kedisine kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Onun tekrar kaybolmasını istemiyorum. Bunca zaman hayatta kaldı ve şimdi son günlerinde nihayet bize geri döndü. Umarım geri kalan günlerini bizimle birlikte geçirebilir” ifadesini kullandı. (AA)