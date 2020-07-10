Kayısı çekirdeği yağı faydaları nelerdir? Kayısı çekirdeği yağı neye iyi geliyor?

Kayısı çekirdeği yağı, kayısı meyvelerinin kurutulmuş çekirdeklerinden soğuk pres yöntemi kullanılarak elde edilir. Kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılan kayısı çekirdeği yağı, en çok cilt bakım ürünlerinde tercih edilir. Peki, kayısı çekirdeği yağının faydaları nelerdir? Kayısı çekirdeği yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kayısı çekirdeği yapısında cildi besleyici antioksidan özelliği olan vitamin ve mineraller ihtiva eder. Cildin beslenmesi için vücudun dışarıdan alması gereken oleik (Omega-9) ve linoleik (Omega-6) yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca, kayısı çekirdeği yağında A, D, E, K vitaminleri bulunur. Peki, kayısı çekirdeği yağının faydaları nelerdir? Kayısı çekirdeği yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kayısı çekirdeği yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Eklem iltihabı, sertliği ve ağrısını önler.

– Antioksidan bakımından zengin olduğu için cilt kanserine yol açabilecek hücresel mutasyonu önler.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Enflamasyonu azaltır.

– Kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

– Cildi yumuşatır.

– Cilt tonunu iyileştirmeye, cildin yumuşaklığını ve parlaklığını korumaya yardımcı olur.

– Cilt kırışıklıklarının, ince çizgilerin ve lekelerin görünümünü hafifletir.

– Akne oluşumunu önler.

– Egzama ya da deri iltihabı gibi diğer cilt sorunlarında derideki yanma, kaşıntı ve tahriş hissini azaltıp tedaviye yardımcı olur.

– Öksürük, astım, bronşit gibi solunum sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde etkilidir.

– Kabızlık belirtilerini hafifletir.

– Saça parlaklık verir.

– Saç kırıklarının oluşumunu önler.

– Saç derisini nemlendirir.

– Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

– Göz altlarında oluşan morluklara fayda sağlar.

ÖNEMLİ NOT: Saf kayısı yağı yanlış uygulama sonucunda cildinize zarar verebilir. Ayrıca kirpik, kaş ve saçta gürleşme sağladığı gibi yüzde tüylenme sorunlarına da yol açabiliyor. Az miktarda siyanür içeren bu yağ, fazla kullanıldığında zehirlenmelere neden olabilir.