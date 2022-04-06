‘Kayısı cenneti’ Malatya çiçeklerle beyaza büründü

'Dünya kayısı başkenti' Malatya, ağaçların çiçekler açmasıyla beyaza büründü.

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Bu yıl mevsim sıcaklıkları nedeniyle 20 gün geç açan kayısı çiçekleri ile çiftçilerin de mücadelesi başladı.

110 ülkeye ihracatı ile Malatya’nın en önemli gelir kapısından biri olan kayısıların çiçeklenmesi ile şehir beyaza büründü.



İlk olarak düşük rakımlı bölgelerde açmaya başlayan çiçekler, yüksek rakımlı bölgelerde ise henüz tomurcuklanma döneminde.

Battalgazi ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açması ile ortaya çıkan manzara, tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Birçok fotoğraf tutkunu da kayısı bahçelerinde birbirinden güzel kareleri çekerek takipçileri ile paylaştı. (İHA)