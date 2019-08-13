Kayısının faydaları neler? Kayısı neye iyi gelir ve hangi vitaminler var?

Çok yönlü meyvelerden biri olarak görülen kayısı dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmesine rağmen, daha çok Akdeniz'e yakın olan ülkeler ile Avrupa ve Asya kıtalarında yetişmektedir. Kayısının birçok faydası bulunuyor, işte kayısıda yer alan vitaminler ve faydaları...

Kayısının sağlık faydalarından bazılarını sizler için derledik. Zengin besin değeri ve çeşitli sağlık yararları nedeniyle kayısılar sağlık bilincine sahip insanlar için bir süper besin olarak kabul edilir. Bilimsel olarak Prunus Armeciaca olarak isimlendirilen kayısı gülgiller familyasından gelen besleyici bir meyvedir. Kayısı, ince bir kabuğa ve keskin, yumuşak bir ete sahip, turuncu renkli küçük bir meyvedir.

KAYISIDA YER ALAN VİTAMİNLER

Kayısılar A, C, E, K vitamini ve niasin gibi vitaminler, küçük miktarlarda diğer kilit vitaminler ve buna ek olarak bakır, potasyum, manganez, fosfor, magnezyum ve zengin mineral içeriğine sahiptir. Kayısılar ayrıca mükemmel bir diyet lifi kaynağıdırlar. Şimdi kayısının faydalarına daha yakından bakalım…

KAYISININ FAYDALARI

Anemi tedavisinde yardımcı

Kayısı da anemi tedavisinde yardımcı olan iyi bir demir kaynağıdır. Demir hemoglobin üretimini geliştirir ve bu da kan kalitesini artırır.

Kulak ağrısına iyi gelir

Bununla ilgili henüz az sayıda araştırma olmasına rağmen, bazı kaynaklar etkilenen kulağa iki ila üç damla kayısı yağının damlatılmasını acıyı azaltabileceğini göstermektedir.

Solunum yolu hastalıklarını tedavi eder

Bunlar astım, soğuk algınlığı ve griptir. Kayısıdaki E vitamini bir antioksidan gibi davranır ve serbest radikallerle savaşır. Bu süreç bağışıklığı artırır ve soğuk algınlığı ve grip gibi sorunları önler. Kayısılar ayrıca ateşi tedavi etmede yardımcı olan beta-karoten bakımından zengindir.

Kırışıklıkları giderir

Kayısı çekirdeğinden hazırlanan bir peeling, cilt yüzeyindeki eski ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza ve hücrelerinin yeniden canlanmasına, cildin hasar görmüş yüzey hücrelerini yok ederek ince çizgilerin ve küçük kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Kayısı yağı, cildin netliğini, esnekliğini ve elastikiyetini korumaya destek olur. Diğer meyve yağları ile cildinizi yumuşatmak için bir yüz maskesi olarak kullanılabilir. Ciltte canlandırıcı ve besleyici etkileri nedeniyle sıklıkla aromaterapi masajında kullanılır. Çok yumuşak bir doğal yağ olan bu ürün, bebek ürünlerinde de kullanılır.

Cilt bozukluklarının tedavisi

C ve A vitaminleri bakımından zengin olan kayısı yağı hassas ciltler için mükemmeldir. Anti-inflamatuar özellikleri, dermatit ve egzama gibi cilt bozukluklarının tedavisinde etkilidir. Kayısı yağı, diğer esans yağları ile birlikte, cilt rahatsızlıkları üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, herhangi bir yan etkiyi önlemek için kullanmadan önce bir doktora danışmanız tavsiye edilir. Topikal olarak uygulanması güneş yanığı, egzama ve uyuzun neden olduğu kaşıntıdan kurtulmaya da yardımcı olur.

Saç büyümesini artırabilir

Kayısı yağındaki E vitamini sağlıklı saç gelişimini destekler ve saç kaybını önler. Bu vitamin, yağlı asitlerle birlikte, serbest radikallerden zarar görmesini engelleyerek koruyucu görevi görür.

Saç derisi sorunlarını tedavi eder

Kayısı yağı, cilt sağlığını ve onarımını destekleyen A ve E vitaminlerini içerir. Böylece, kuru kafa derisi, sedef, kepek ve egzama gibi sorunlar için harika bir ev ilacıdır. Bu yağ, kuru veya mat saçlar için nemi geri yükler.

Diyabet tedavisine yardımcı olabilir

Kayısılar kalori ve karbonhidrat açısından oldukça düşüktür (bir meyve sadece 17 kalori ve 4 gram karbonhidrat içerir). Çok iyi bir diyabet diyetinin bir parçası olabilirler. Ve içerdikleri lif kan şekeri seviyelerini düzenleyebilir. Kayısılar da düşük bir glisemik indekse sahiptirler (yani kan şekeri seviyelerinizde sürekli bir etkiye sahip oldukları ve seviyeleri çok fazla çürütmedikleri anlamına gelir). Ayrıca kan şekeri seviyelerini artıran bir antioksidan görevi gören E vitamini açısından da zengindir.

İltihapla savaşır

Sadece kayısı değil, aynı zamanda çekirdeklerinin de inflamasyonu hafifletmede etkili olduğu bulunmuştur. Kayısılar, osteoartriti ve diğer inflamatuar artrit oluşumlarını önleyebilen bir kimyasal olan beta-kriptoksin açısından zengindir. Kayısıda bulunan magnezyum da enflamatuar ağrıyı hafifletebilir.

Görme yeteneğini geliştirir

Düzenli meyve tüketimi azalmış görme kaybı riskiyle bağlantılıdır. Fakat daha önemlisi, kayısılar karotenoidler ve ksantofiller açısından zengindir ve yapılan araştırmalarda bu pigmentlerin yaşa bağlı görme bozukluklarını önleyebileceğini göstermiştir. Kayısılar gözler için başka önemli bir besin olan A vitamini içerirler. Ayrıca retinol, yaşa bağlı makula dejenerasyonunu önler. Yine yapılan araştırmalara göre, kayısı çekirdeği ekstresinin topikal uygulaması göz yaşı üretimini uyararak göz kuruluğunu azaltabilir.

Karaciğer hasarını önler

Çalışmalara göre, kayısılar karaciğer hasarına karşı koruyabilir ve karaciğer yağlanması semptomlarını hafifletebilir. Daha da ilginç olarak, organik kayısının karaciğer rejenerasyonunu teşvik etmede etkili olduğu bulunmuştur.

Kalbinizi korur

Kayısının içindeki potasyum kan basıncını düşürür ve bu nedenle kalp krizlerini önleyebilir. Kayısıda bulunan lif kolesterol seviyelerini düşürerek ateroskleroz gibi kalp ile ilişkili hastalıkları önler.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kayısıda bulunan lifler, uzun süre tok olarak kalmanızı sağlar ve sağlıklı kilo vermenize katkıda bulunur. Buna ek olarak kayısıdaki besinler bizi tok hissettiren ve iştahımızı kontrol eden bazı beyin hücrelerini (tanyositler olarak adlandırılır) uyarır. Kayısılar metabolizmayı da hızlandırarak kilo vermenize neden olabilir.

Kemik sağlığını geliştirir

Kayısılar aynı zamanda kemik gelişimi ve sağlığı için önemli olan kalsiyum bakımından da zengindir. Daha da önemlisi, potasyum da uygun emilim ve kalsiyum dağılımı için önemlidir. Ve kayısılar da potasyum açısından zengindir. Çalışmalar kayısıların ayrıca menopoz sonrasında kadınlarda kemik kaybını ve hatta kemik metabolizmasını değiştirdiğini göstermektedir.