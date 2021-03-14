Kayıtlara geçen otel mağdurları

Para cezası vardı

Yazar Seray Şahiner 11 Aralık 2016'da bir etkinlik için gittiği Bursa'da kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alındı. Yazarın kaldığı odanın anahtarları, otel yönetimince sivil polislere verilerek skandal da yaşandı. Şahiner için bir yazısındaki hakaret nedeniyle para cezasına çarptırılıp, parayı ödemediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Şahiner parayı ödeyip serbest kaldı.

‘Sütçü değil polis'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 24 Şubat 2011'de Ankara'da kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alındı. Hakan “Sabahın 05'inde kapıyı çalan sütçü değil polisti… Hakkımda ‘yakalama kararı' verilen dava varmış. Ben o davada beraat etmişim. Ancak adım kayıtlarda -aranan şahıs- olarak geçmeye devam etmiş. Sabahın beşinde kapı çaldığında gelenin sütçü olduğu rejime demokrasi denir” dedi.

‘Demokraside olmaz'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Prof. Gençay Gürsoy da 3 Mayıs 2008'de sabah 05.00'te Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Gürsoy hakkında, “Basın Kanunu'na muhalefet” iddiasıyla yakalama kararı alındığı belirlendi. Gürsoy ifade verdi ve serbest bırakıldı. Prof. Gençay Gürsoy, yaşananlar için “Bir hukuk devletinde ve demokraside olmaması gereken bir tablo” yorumu yaptı.

Sebep ifade eksikliği!

Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı Ankara'da kaldığı otelde 21 Mart 2018 tarihinde sabaha karşı gözaltına alındı. Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşma yüzünden hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Bayrakçı, serbest kalınca kişisel sosyal medya hesabından “Gözaltı nedeni siyasi bir konu değilmiş, ifade eksikliğiymiş. Yakın ilgi gösteren her dostuma teşekkür ederim” paylaşımı yaptı.

Sabah 5'te kapı çaldı

Sanatçı Harika Avcı, 6 Mart 2017'de İzmir'de otel odasında gözaltına alındı. Kayıt sisteminde Avcı hakkında bir kavga nedeniyle İstanbul'daki mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi görülünce polis düğmeye bastı. Polis sabaha karşı 05.30'da Avcı'nın otel odasının kapısını çaldı. Karakola götürülen Avcı, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Harika Avcı ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

‘Göz önündeyiz ama'

Gazeteci ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde, 13 Ekim 2020'de Akşener'in Giresun gezisi sırasında otelde gözaltına alındı. İde ‘'2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Yer belli, yurt belli, ekranda-gazetede göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz. Olsun. Polis de bizim, savcı da. Ama hakikaten ayıp oluyor” dedi. Murat İde, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Söyleşi için gitmişti

26 Ekim 2014'te bir söyleşi için Denizli'ye giden Gazeteci Soner Yalçın, kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alındı. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınmak istenen karar, Yalçın'a ulaşmadı ve yakalama çıkarıldı. İfadesi alınıp serbest bırakılan Soner Yalçın, “Filler tepişiyor, çimenler eziliyor. İstanbul polisi beni niye almadı? Evim, işim, adresim belli. Polis neden 05.00'te kapıma dayandı?” dedi.

Ödenmemiş çek için

Musa Anter ödül töreni için Diyarbakır'a giden Gazeteci-Yazar Celal Başlangıç, 22 Eylül 2007'de kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alındı. Başlangıç 3 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Başlangıç'ın ödenmesine rağmen kayıtlardan düşülmeyen çek nedeniyle kayıtlarda ‘aranan kişi' olarak görüldüğü ortaya çıktı. Celal Başlangıç'ın avukatı, “Ortada suç yok, sadece ihmal var” dedi.