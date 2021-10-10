Kaymakam ablanın 10 parmağında 10 marifet

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçaçı, bisiklete biniyor, futbol oynayıp kahveye gidiyor, gözleme açıp kapı kapı dert dinliyor.

Deniz AYHAN

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Sınıfta, futbol sahasında, bisiklet üzerinde, protokolde, pazarda, taziyede, kahvehanede, her yerde o var…. Doğma büyüme İstanbullu olan ve geçen yıl Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne atanan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, vatandaşların ‘Kaymakam Ablası' oldu.

2003'te Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Büyüknalçacı, Yalova Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı da yaptı. İngiltere'de engellilerle ilgili inceleme ve gözlemlerde de bulundu. Aydın Karacasu, Kayseri Yahyalı ve Malatya Yazıhan Kaymakamlığının ardından, Diyarbakır Çınar'ın ilk kadın kaymakamı oldu. Büyüknalçacı, Türk İdareciler Derneği'nin, “Yılın Kaymakamı” ödülüne de layık görüldü.

AYAK BASMADIĞI YER YOK

Canayakın tarzı ve ilişkileriyle, ilçenin tüm sorunlarına koşan ‘'Kaymakam Abla'', Hükümet Konağı bahçesinde çocuklarla futbol oynuyor. 42 yaşındaki Kaymakam, 76 bin nüfuslu Çınar 'da ayak basmadığı yer bırakmadı. Ev ev gezerek, vatandaşlarla iletişim kurdu ve ilçe halkının sevgisini kazandı. İlçe kadınlarıyla birlikte gözleme yapıp vatandaşlara ikram etti. “Tescilli Karacadağ Pirinci” hasadı sırasında da çiftçilerin arasında yer aldı. Gaziler Günü'nde ise yöredeki tüm gazileri buluşturdu. Kaymakam Büyüknalçacı, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek mahallesinde bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanılan Zerzevan Kalesindeki kazı çalışmalarını da yakından takip ediyor. Esnaf ziyaretlerini de ihmal etmiyor.

TÜM OKULLARI DOLAŞIYOR

Büyüknalçacı, kız çocuklarının okuması için de özel çaba harcıyor. İlçedeki tüm okulları dolaşarak öğretmenlerin sıkıntılarını da çözmeye çalışan ve öğrencilerle ders de yapan Büyüknalçacı, kadınları Cuma günleri yaptığı halk toplantılarına çağırıp, Kadın Kooperatifi kurulmasına da önayak oldu. Başarılı Kaymakam, “İyi diyalog kurmamız, halkla aracısız iletişimden kaynaklanıyor. Her kapıyı çalarak devletin yardım elini uzattık. Kahvehanelerde sohbet ediyoruz, onların yüreği ve diliyle konuşup kendimi onların yerine koyuyorum, empati yapıyorum. Hiçbir zaman akşamları evine çekilen idareci olmadım” dedi.

EVLERE AŞI ZİYARETİ

Kadın Kaymakam, Elazığ'da geçen yılki 6.8'lik depremde, yardımların ve çalışmaların organizasyonunu sağlamak amacıyla depremden sorumlu vali yardımcısı olarak görev aldı. Pandemi döneminde vatandaşların yardımına koşan Büyüknalçacı, aşı olmayanları da evlerinde ziyaret ederek aşı konusunda bilgilendiriyor ve ikna ederek aşı olmalarını sağlıyor.

O BİR FUTBOL TUTKUNU VE LİSANSLI SPORCU

İlçedeki birçok kişiyi ismen tanıyan “Kaymakam Abla” gün boyu yoğun bir mesai harcadıktan sonra, akşamları evinde ağırladığı çocuklardan Kürtçe öğreniyor. Lisanslı sporcu da olan ve bisikletle dolaşan Beşiktaşlı Büyüknalçacı, öğrenciliği döneminde Karadeniz Üniversitesi'nin kadın futbol takımında oynadığını söyledi. Kaymakamlık bahçesindeki futbol maçlarını çok sevdiğini dile getiren Güher Sinem Büyüknalçacı, “Çalıştığım her ilçede takım kurup beraber futbol oynamışlığımız var. Kız çocuklarımızdan oluşan mahalle takımları da kurduk. Bana hep ‘Kaymakam abla' diye seslenirler. Bizim rutinimiz bu” diyor.