Kaymakamlığa ‘çok yalnızım’ diye mesaj attı

Sokağa çıkma yasağının olduğu 69 yaşındaki amca, ‘Yalnızım, moralim çok bozuk’ diye mesaj atınca, Cide Kaymakamlığına bağlı ekipler sohbete gitti. Ekipleri karşısında gören yaşlı amca, teşekkür ederek, bir süre ekiplerle sohbet etti.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağı çıkma yasağının uygulanması nedeniyle Kastamonu'nun Cide ilçesinde 69 yaşındaki Ali Sebat, bir süredir evinden çıkamadı. Yalnız yaşayan Ali Sebat, Cide Kaymakamlığına “69 yaşındayım. Kimsem yok tek başıma yaşıyorum. Devamlı evde kaldığım için ve kimsem de olmadığı için moralim çok bozuk” mesaj yazdı.

TELEFONLA ARADI

Bunun üzerine Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün talimatıyla evinde yalnız yaşayan Ali Sebat'a sohbet etmesi için Muhittin Atlı görevlendirildi. Muhittin Atlı, evde yalnız yaşayan Ali Sebat'ın evine giderek onunla bir süre sohbet etti, ayrıca ihtiyaçlarını da karşıladı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz de, Ali Sebat'ı telefon arayarak bir süre sohbet etti. Kaymakam Açıkgöz, ardından Ali Sebat'a çeşitli hediyelerde gönderdi.

RİSKLİ OLDUĞU İÇİN YANINA GİTMEDİM

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Cide Kaymakamlığımıza ait sosyal medya hesaplarımızı yöneten arkadaşlarımız, bir amcamızın mesaj attığını ilettiler. Mesajı atan Ali Amcamız; “69 yaşındayım. Kimsem yok tek başıma yaşıyorum. Devamlı evde kaldığım için ve kimsem de olmadığı için moralim çok bozuk.” yazmıştı. Mesajı görünce hemen Ali amcamızın ziyaretine gitmek istedim. Fakat görevimizden dolayı özellikle bu dönemde kronik rahatsızlığı olan ve 69 yaşındaki bir vatandaşımızı, ziyaret etmeyi onun açısından riskli buldum.

Bunun üzerine kaymakamlıktan kimseyle teması olmayan, güvendiğim bir personelimi görevlendirdim. Kendisini ziyaret eden personelimiz aracılığıyla telefonla görüşerek halini hatırını sorduk. Devletimizin, bir vatandaşımızın bile kendisini yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceğini ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlere emri üzerine, bulunduğumuz ilçelerde zatı alilerinin gören gözü, duyan kulağı, hisseden kalbi olma gayretiyle hareket ediyoruz. Burada bir vatandaşımız bile sıkıntıya düşüyorsa ve bizler gereğini yapmıyorsak, bu vazifeyi layıkıyla yapamıyoruz demektir” dedi. İHA