Kayseri’de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

Kayseri’de çoban Murat Adıyaman, 2017’de Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu.Yapılan inceleme sonunda 2018’de kazı çalışması başlatıldı. Prof. Dr. Okşan Başoğlu’nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Geçen yıl hava şartları nedeniyle sona eren kazı çalışmaları bu yıl yeniden başladı. Yamula Barajı'nın sularının çekilmesiyle yüzey araştırması yaptıklarını açıklayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hırka mevkiinde 1 haftadır devam eden çalıŞmalardan ayrıntıları paylaştı.

Başoğlu “Yine fil ve boynuzlugillere ait fosiller bulunuyor. Bu yıl epey zengin bir yatakta çalışacağız. Hava şartları elverirse ekim ayına kadar kazı çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.

“YARI TROPİKAL İKLİM SÖZ KONUSU”

Kazı Başkanı Başoğlu, çok önemli buluntuların olduğunu belirterek, “Dünyada tek olan bir örneğimiz var. Hortumlu memelilere ait fosiller bulunuyor. 3 sezondur kazı çalışmalarımız devam ediyor ve uzun yıllar devam edecek” dedi.

Bu tür çalışmaların çok uzun yıllar sürdüğüne dikkat çeken Başoğlu, kazı çalışmalarının iğne ile kuyu kazmak gibi olduğunu, ince ince çalışma yapıldığını söyledi.

Başoğlu, kazı yapılan bölgende geç miyosen dönemi, günümüz Afrika’sına benzer tropikal ve yarı tropikal bir iklim görüldüğünü bu yüzdenden de bu tür hayvanların yaşaması için son derece elverişli bir ortam oluştuğunu açıkladı.

Prof. Dr. Okşan Başoğlu “Bu bölgede gergadan, zürafa, fil ve yırtıcı hayvanlar yaşıyormuş. Şu an bu hayvanlar Afrika’da yaşıyor. Genelde bulduğumuz canlılar için 7,5-8 milyon yıllık diyoruz. Kesin bir tarih vermemekle birlikte geç miyosen dönemi denilebilir” ifadelerini kullandı.

ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK

Kazı çalışmalarında bulunan fosillerin temizlendiğini kaydeden Prof. Dr. Başoğlu, “Sadece kazı yapmıyoruz. Bbilim merkezinde laboratuvarda çalışmalar da yapıyoruz. Bulduğumuz fosilleri güçlendiriyoruz. Temizleyip, sergiye hazır hale getiriyoruz. Eski müze yerine Fosil Müzesi yapılacak. Bu kazılarda bulunan eserler müzede sergilenecek. Bu fosil müzesi Anadolu’da bir ilk olacak” diye konuştu. (DHA)