Kaz Dağları da santral kurbanı olacak

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Saygı ÖZTÜRK/ANKARA

Her mevsimi ayrı güzel olan Kazdağlarında baraj yapımına karşı mücadele verilirken, şimdi de Kazdağlarında Rüzgar Enerjisi Santralı kurulması gündeme geldi. Kazdağı tutkunları, inanılmaz manzaralar sergileyen, ruhları arındıran bölgeye minnet borçlu. Onlar da bölgeye baraj, hidro elektrik sanral ve şimdi de rüzgar santralı kurulmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izliyor.

Kazdağlarında, meşe, gürgen, kayın, karaçam, göknar, kestane ormanlarını barındıran, Havran, Edremit ve Yenice’nin köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan, Talimalanı, Hanlar gibi onlarca piknik alanı bulunuyor. “Kazdağı Tutkunlarından” Akın Andiç, “Yöre insanının hafta sonları nefes alma imkanı bulduğu onlarca şelale ve derenin özgürce aktığı, derelerinden eğilip su içtiğimiz, onlarca yürüyüş parkuru ile doğaseverlerin dört mevsim uğrak yeri olan Eybek Dağı’na RES yapılıyor” dedi.

KAZANCA DEĞİŞTİRİLEMEZ

Bölge insanının yenilenebilir enerjiye ve santralarına karşı olmamakla beraber bu santrallerin yer seçimlerinin çevre, tarih ve topluma duyarlı bir şekilde yürütülmesinin önemine değinen Kazdağı tutkunları, “Kuzey Ege'de RES yapılmayacak en önemli yer Kazdağlarıdır.

İnsanların yaşamı, karacaların, boz ayıların, börtü böceğin, ağaçların, kuşların, çiçeklerin yaşamı şirketlerin kazancına değişilemez” görüşünde.

SAİT FAİK'Lİ ÖYKÜ

Çevreci Akın Andiç, ünlü yazar Sait Faik Abasıyanık'ın bir hikayesinin son bölümünü Kazdağlarının durumuna benzetti. Sait Faik hikayesinde şöyle bitirdi:

“Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi.”

Kazdağı Tutkunları adına konuşan Andiç, “Biz çocuklarımıza Kazdağlarını bırakacağız” dedi.