Kaz Dağları’nda 200 bin ağaç kesen şirket 2 bin 500 fidan dikti

Kaz Dağları’nda 200 bin ağaç kesen şirket 2 bin 500 fidan dikti

Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetlerinde yaklaşık 200 bin ağaç kesen Doğu Biga Madencilik şirketi, Geleceğe Nefes kampanyası için 2 bin 500 fidan diktiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu açıklama, kesilen ağaç ile dikilen fidan sayısı vatandaşlarca karşılaştırılarak sosyal medyada alay konusu oldu.

Kaz Dağları’nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan dikme kampanyasına katıldı.

Yüzbinlerce ağaç keserek doğa katliamı yapan şirket sadece 2 bin 500 fidan diktiğini açıkladı. Konuyla ilgili şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Çalışanlarımızla birlikte “11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes” etkinliği kapsamında Yiğitler – Karıncalı mevkisinde fidan dikimi gerçekleştirdik. 14 bin ağaçlık 2 hatıra ormanımız ve yeni 2.500 fidanımız birlikte ‘Geleceğe nefes' olmaktan mutluyuz.”

Şirketin açıklamasındaki dikilen fidan sayısı ile kesilen ağaç sayısı karşılaştırılarak vatandaşlarca sosyal medyada alay konusu oldu.

SÜREÇ DURDURULMUŞTU

Öte yandan TBMM'de 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Kaz Dağları'na ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şirketin ruhsatının yenilenmesi sürecinin durdurulduğunu söylemişti.