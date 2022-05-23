Kaz Dağları’nda polen fırtınası

Kaz Dağları'nda bahar aylarının gelmesiyle meşe ormanları ve zeytinlik alanlardaki ağaçların ürettiği polenler bölgede etkili olan poyraz rüzgarı ile geniş alanlara taşınıyor.

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Kaz Dağları’nın meşelik ve zeytinlik alanlarda tozlaşma mevsimi ile ağaçlardan uçan polenler rüzgarların da etkisiyle geniş kesimlere ulaşıyor.

Milyonlarca ağacın kısa bir süre içinde polenlerini bırakmasıyla Kaz Dağları’nın üzerinde çöl tozlarını anımsatan sarı bir polen buluşu oluşuyor.

Bölgede etkili olan poyraz rüzgarının hızının ise zaman zaman 64 kilometreye kadar ulaşmasıyla bu polenler özellikle Edremit Körfezi ve Midilli Adası’na doğru ilerliyor.

Sahil kesimlerinde ise denize düşen polenler yüzünde sarı su birikintileri oluşuyor.

Uzmanlar zeytin ve meşelik alanlarda yaşanan bu tozlaşmanın önümüzdeki günlerde etkisini mevsimsel olarak yavaşlatacağını ifade ediyor. (İHA)