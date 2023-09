Kaza sonrası bıraktığı okuluna öğretmen olarak döndü

Tekirdağ'da liseye giderken geçirdiği deniz kazasında engelli kalan Aykut Garip (32), geçirdiği iki ameliyat ve zorlu tedavi sürecinin ardından önce lise, ardından da üniversite eğitimini tamamlayarak, bıraktığı Fatih Anadolu Lisesi'ne öğretmen olarak döndü.

Aykut Garip, 2006 yılında 10’uncu sınıf öğrencisiyken Kumbağ Mahallesi’nde denize girerken yaşadığı kazada omurilik felci geçirdi. Okulu bırakmak zorunda kalan Garip, Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki ameliyat geçirdi. Tedavisinin ardından açık öğretim lisesinden mezun oldu.



Daha sonra Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı üniversite hazırlık kurslarına devam ederek, 2016 yılında girdiği üniversite sınavında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı.

Garip, tekerlekli sandalye ile eğitimini tamamlayarak, 2020 yılında üniversiteden mezun oldu. Bu eğitim-öğretim yılının başında da Fatih Anadolu Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı.

Garip, “Bir zamanlar bu sıralarda öğrenci olup da şu an karşılarına öğretmen olarak çıkmak çok güzel bir duygu. Aynı zamanda Fatih Anadolu Lisesi’nde benim 9’uncu sınıfta derslerime giren hocalarım da var. Şu anda onlarla aynı okulda meslektaşız” dedi.

Garip, “İnsanların hayatlarında zorluklar oluyor, pes ettikleri, ‘yapamam’ dedikleri, hayatta kendilerine engel gördükleri her şey olabiliyor. Ben insanlara her zaman umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini, çalışarak, çabalayarak her şeyin kazanabileceğini hem kendi hayatımda hem de şu andaki öğrencilerime göstermek istiyorum” diye konuştu. (DHA)