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Kazak milyarderin dev yatı Bodrum’da
Kazak milyarderin dev yatı Bodrum’da
Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait ultra lüks devasa yat 'Ldynasty' Bodrum açıklarına demirledi
Yaşam 18 Haziran 2018 - 19:20

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen Ldynasty isimli yat ilgi odağı oluyor. Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov’a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı mega yat, Bodrum’un Yalıkavak sahili açıklarına demirledi. Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Yalkavak’a demirleyen yat, büyüklüğüyle dikkati çekti. İçerisinde 30’a yakın kabin bulunan yattaki misafirler, zaman zaman mega yattan sürat botuna binerek tur attı.

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Bu sırada çok sayıda tekne mürettebatının mega yatın güvertesinde hazır beklediği gözlendi.

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Yalıkavak sahilinde güneşlenen bazı vatandaşlar da dev yatı fotoğrafladı. Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, mega yatın kaç gün daha ilçede kalacağı henüz bilinmiyor.

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Son güncelleme: 19:21 - 18.06.2018
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