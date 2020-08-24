Kazdağları’nda doğa kendini yenilemeye başladı

Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik tarafından binlerce ağacın kesildiği Çanakkale'nin Kazdağları bölgesinde, doğa kendini yenilemeye başladı. Bölgenin havadan çekilen görüntüsünde çorak arazinin yeşillenmeye başladığı gözlemlendi.

Kazdağları'nda Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi yaklaşık 200 bin ağaç kesti. Şirket, 13 Ekim 2019'da dolan inşaat ruhsatının yenilenmemesinden ötürü bölgede çalışmaları durdurunca doğa kendini yenilemeye başladı. Bölgenin dün havadan çekilen görüntüsünde arazinin yeşillenmeye ve kendini yenilemeye başladığı gözlemlendi.



‘Her Yer Kazdağları’ isimli Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa ilişkin, “Doğa güçlü ve kendini yeniliyor. Çalışma yapılamayınca proje sahasında yok ettikleri ormanlarda yaşam yeniden başlıyor. Kazdağları’nda yaşam son bulmayacak, Kazdağları kurtulacak” denildi.

FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Öte yandan TBMM’de 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Kazdağları’na ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şirketin ruhsatının yenilenmesi sürecinin durdurulduğunu söylemişti. Şirket, yaklaşık 200 bin ağaç kestikleri Kirazlı projesinin 13 Ekim 2019'da dolan inşaat ruhsatının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce yenilenmediği için madencilik faaliyetlerini ertelediklerini açıklamıştı.