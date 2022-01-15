Keban’da yine yakalandı: Havyarı 2 milyon lira

Keban Baraj gölünde balıkçıların ağına bir kez daha Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor.

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Son zamanlarda Keban Baraj gölünde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin balığı yeniden görüldü.

Sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Celal Bağ, ağı çıkardığında hiç görmediği bir balığın olduğunu fark etti.

Ağa takılan balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bağ, “Sabah balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı, yeniden suya bıraktım” dedi.

Sibirya Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor. (İHA)

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