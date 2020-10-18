Kebapçı, dükkanının duvarlarını Atatürk fotoğrafları ile donattı

85 yaşındaki kebapçı Hüsmen Başer tam bir Atatürk aşığı. Onun yüzlerce fotoğrafını dükkanına astı. Sergi salonuna benzeyen dükkan müşterilerden büyük ilgi görüyor.

Eskişehir'de Kebapçı Hüsmen'in duvarlarında yüzlerce Atatürk fotoğrafı yer alıyor. 70 yıldır kebapçılık yapan Hüsmen Başer'in (85) dükkanını bazı müşterileri sergi salonuna benzetiyor. Atatürk aşığı olan Başer'in yüzlerce Atatürk fotoğrafının yanı sıra yüzlerce de Atatürk ile ilgili objesi bulunuyor.

4 çocuk 5 torun sahibi aslen Balkan göçmeni olan Başer, ilk dükkanını Hacı Alibey Mahallesi Ferahiye Caddesi Bayat Pazarı içinde 1966 yılında açtı. Başer, 51 yıl 20 metrekarelik iki katlı dükkanda hizmet verdi. Dükkanının açılışına bir esnaf arkadaşının hediye olarak getirdiği Atatürk fotoğrafını dükkanına astı.

Daha sonra Atatürk resimleri ve objeleri toplamaya başlayan Başer, dükkanının tüm duvarlarını Atatürk fotoğraflarıyla donattı. Uzun yıllardır biriktirdiği Atatürk fotoğraflarını dükkanının duvarlarına asan Hüsmen Başer, bu yolla müşterilerine de Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.

İLK RESİMLERİ TAŞIDI

Başer, 2017 yılında dükkanını 100 metre ileriye, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ne taşıdı. Tabii ki taşınırken malzemelerden önce Atatürk fotoğrafları yeni dükkanda yerini aldı. Atatürk aşığı Hüsnü Başer'in dükkanında birbirinden farklı yüzlerce Atatürk fotoğrafının yanı sıra, mermerden ve metal malzemelerden yapılmış Atatürk büstleri, cam üzerine işlenmiş Atatürk resimleri, halı üzerine dokunmuş Atatürk resimleri de yer alıyor.

‘O resimleri kaldır' diyen müşteriyi kapı dışarı etti

Atatürk ile ilgili bir malzeme bulduğunda almadan yapamadığını belirten Başer, ilkokul hayatında Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan gibi etkinliklerde Atatürk ile ilgili tüm şiirleri kendisinin okuduğunu söyledi.

Ulu Önder'e ve yaptıklarına hayran olduğunu belirten Başer, “Atatürk'e kim hayran değil ki? Müşterilerden büyük ilgi görüyorum. Sırf dükkanda yer alan Atatürk resimlerini görmek için gelenler var. Eski yıllarda bir müşterim bana, dükkanıma niye Atatürk resimlerini astığımı sorup kaldırmamı istemişti. Müşteriyi dükkanımdan kovdum ve bir daha dükkanıma gelemedi.

Bu topraklarda yaşayanların Atatürk'ü iyi tanımaları ve eserlerine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dükkanıma gelen müşterilere Atatürk'ün kahramanlıklarını ve başarılarını anlatıyorum” dedi.