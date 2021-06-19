Keçi ağırlığının yarısı kadar süt verdi

Mudanya ilçesinin Çepni köyünde faaliyet gösteren bir çiftlikte, keçinin ağırlığının neredeyse yarısı kadar süt vermesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Normal zamanda günde 5-6 litre süt veren Saanen cinsi keçiler, doğumdan sonraki 2 ayda günlük 12 kiloya kadar süt verebiliyor. Ancak bu son keçinin 17 litre süt vermesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Veteriner Hekim Mahmut Akyol, “Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Saanen ırkı keçilerde doğumdan sonra 6 litre, en verimli döneminde de en fazla 12 litre süt sağıyoruz. Bizim keçimiz 17 litre süt verdi. Şu ânki sağımlarında günde 15 ya da 16 litre süt vermekte. Bu keçinin ağırlığı 50 kilo. Bir günde neredeyse kendi ağırlığının yüzde 45’i kadar süt verdi. Bazı ineklerin bile bir günde bu kadar süt verdiğini göremiyoruz. Günde 10-15 kilo süt veremeyen inekler var” dedi.

Keçiden 17 litre sütün sağımını yapan Musa Özdemir de “Çocukluğumdan itibaren keçi sağımı yapıyorum. Bir keçinin bu kadar süt verdiğine ilk kez şahit oldum. Keçiden 17 litre süt çıkınca büyük şaşkınlık yaşadım” diye konuştu. (İHA)