Keçi çobanıyken azmedip iş insanı oldu

Bornova Karaçam köyü sakinlerinden Yaşar Bacara, çocukluğunu ve gençliğini keçi çobanlığı yaparak geçti. Evin tek erkeği olduğu için askere gitmeden önce keçileri satmak zorunda kaldıklarını belirten Bacara, askerden dönünce farklı iş alanlarında çalışmaya başladı.

Maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığını ancak her zaman vatana hayırlı hizmetler yapmayı hayal ettiğini söyleyen Bacara, yıllarca çobanlık yaptığı 50 dönümlük araziye ortaklarıyla birlikte 28 bin güneş paneli kurdu. Bacara, keçi çobanlığından güneşten elde ettiği enerjiyi satan iş insanına dönüşmesini “keçi inadı” olarak yorumladı.

ÇOBANLIK YAPTIĞI ALAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ OLDU

Güneş panellerinin bulunduğu alandaki bir çadırda yıllarca çobanlık yaptığını belirten Bacara, “Şu anda güneş panellerinin olduğu bölgede bir kara çadırda keçi sürüsünün içinde dünyaya geldim. Çocukluk yıllarım, askere gidene kadar dağlarda keçi çobanlığı yaparak geçti. Evin tek erkeğiydim ve askere giderken keçileri satmak durumunda kaldık. Askerden dönünce de şehir hayatı ile entegre oldum. Farklı iş alanlarına girdim. Bir kısmında başarılı, bir kısmında başarısız oldum ama hep vatana millete nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm. Güneş enerji santrali fikri de böyle ortaya çıktı. Bu santralde ürettiğim enerjiyi şimdi satıyorum” dedi.

“İNATÇILIĞIMI KEÇİLERDEN ALDIM”

Santrali kurarken milyonlarca dolar kredi kullandıklarını söyleyen Bacara, “Şimdi santralin geliri ile kredileri ödüyoruz, personellerin giderlerini karşılıyoruz ve kendi gelirimizi de çıkarıyoruz. Ayrıca bir kısmıyla da bölgenin diğer tarafındaki 130 dönümlük araziye 6 bin ceviz ağacı diktim. Güneş santralinin yanı sıra rüzgar santrali projesini hayata geçirmeyi de düşünüyorum. Rüzgar enerji santraline de ihtiyacımız var. Arazimiz, rüzgarımız müsait. Kara çadırda ekonomik, sosyal, kültürel konulardan uzak bir çocukluk yaşadım ama hiç yılmadım. İnatçılığımı da keçilerden aldım galiba. Başladığım işi asla bırakmam. Bu araziye milyonlarca dolarlık yatırım yaptım. Bizim hammaddemiz güneş. Güneş doğduğunda bizim hammaddemiz oluyor” diye konuştu. (İHA)