Anne sütüne en yakın süt olarak bilinen keçi sütü, bir yaş sonrasındaki emzirme döneminde anne sütünün yetersiz kalması durumunda bebeğe güvenle verilebilecek bir süttür. A, B1, B2, B3 ve B6 gibi önemli vitaminleri içerisinde barındıran keçi sütü, aynı zamanda magnezyum, selenyum, kalsiyum, fosfor ve demir gibi birbirinden önemli minerallere sahiptir. Peki, keçi sütünün faydaları nelerdir? Keçi sütü neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Keçi sütü bilinen en eski süper gıdalardan biridir ve son derece besleyicidir. İnek sütünden daha yüksek miktarda potasyum, demir ve A vitamini içerir. Keçi sütü, inek sütünden daha fazla oligosakkarite (sindirilemeyen karbonhidrat) sahiptir ve insan sütünde bulunanlara benzer miktarda ve yapıdadır. Bunlar bağırsakta prebiyotik görevi görebilir ve faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ederek sindirim sistemi ve bağırsak mikrobiyomunun sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Şimdi, keçi sütünün faydaları nelerdir? Keçi sütü neye iyi geliyor? Gelin daha yakından inceleyelim.

KEÇİ SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Keçi sütünün sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

– Keçi sütünün laktoz içeriği daha düşüktür ve sindirimi daha kolaydır.

– İçeriğindeki yüksek A vitamini genel cilt sağlığını koruyarak akne oluşumu ve sivilce ile savaşır.

– Kalsiyum içeriği inek sütünden daha yüksektir, bu yüzden bebeklerin gelişimi için faydası daha fazladır.

– Bağırsak enfeksiyonlarına karşı diğer sütlerden daha fazla etkilidir.

– Yaşlanmadan kaynaklanan kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

– Enerji verir.

– Osteoporozlu kişiler için yararlı olabilecek hemoglobin rejenerasyonunu arttırır.

– Yüksek çinko ve selenyum seviyeleri, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine de yardımcı olabilir.

– Orta zincirli yağ asitleri bakımından yüksektir. Bu yağlar kötü kolesterolü düşürürken kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

– Keçi sütü arteriyosklerozu (damar sertleşmesi) önlemeye yardımcı olur.

– İnek sütünden daha az alerjiktir. İnek sütü, çocuklar arasında alerjinin bir numaralı nedenidir.

– Sindirim ve kabızlık sorunları olan insanlar için keçi sütü oldukça faydalıdır.

– Kansızlığı önler.