Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu neye iyi gelir?

Harnup olarak da bilinen keçiboynuzu baklagiller ailesinden, Akdeniz ikliminde yetişen bir ağacın meyveleridir. Eski Yunanlılar, dünyanın her yerinde yetişen keçiboynuzunu ilk yetiştiren insanlardı. Keçiboynuzu veya bilinen diğer adıyla harnup, eski zamanlardan beri göz enfeksiyonları, mide ağrısı ve sindirim bozuklukları tedavi etmek için kullanılmıştır. Şimdi, keçiboynuzunun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım...

Keçiboynuzu, özellikle kalsiyum ve demir açısından çok yüksektir. Aynı zamanda iyi bir riboflavin, folik asit, niasin, E vitamini, potasyum, bakır, manganez ve selenyum ve diyet lifi kaynağıdır. Peki, Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI

Keçiboynuzunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kolesterol düşürücü

Keçiboynuzu içindeki yüksek lif içeriğinin, düşük kolesterol seviyeleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Keçiboynuzu içindeki çeşitli polifenoller kolesterolü kontrol etmeye yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenler için

Keçiboynuzu içinde bulunan lif, vücuda yemek yedikten sonra bazen serbest bırakıldığını söyleyen bir hormon olan postprandiyal ghrelinin salgılanmasını önlediği için özeldir. Bunun anlamı, keçiboynuzu aşırı yemek yeme isteğini azaltabilir ve bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kanserle mücadele

Keçiboynuzu çekirdeğindeki önemli miktardaki polifenolün bir antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ve yapılan çalışmalar, bu polifenollerin kanser hücrelerinde özellikle etkili olduğunu ve bazı kanser türlerini engellediğini göstermiştir.

Sindirime yardımcı olur

Zengin bir diyet lifi olan keçiboynuzu özü vücudun sindirim aktivitelerine yardımcı olabilir. Bağırsak hareketini düzenleyen lif aynı zamanda mide suyunun salgılanmasını ve peristaltik hareketleri de uyarır. Bu nedenle, şiddetli gastrointestinal rahatsızlıkları önlemede etkili olabilir. Keçiboynuzu özü ayrıca, akut başlangıçlı ishale karşı ortak bir tedavi olarak kullanılır.

Kemikleri korur

Keçiboynuzunda bulunan kalsiyum süte oranla 3 kat daha fazladır. Sağlıklı kemiklerin olmazsa olmazı kalsiyumun keçiboynuzunda bolca bulunması; kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik erimesini önlemede yardımcı olmasını sağlar.