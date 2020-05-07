Keçiboynuzunun içinde hangi vitaminler var? Keçiboynuzunun faydaları…

Keçiboynuzunun içinde hangi vitaminler var? Keçiboynuzunun faydaları…

Keçiboynuzu veya bilinen diğer adıyla harnup, Akdeniz ikliminde yetişen ve özünden, tohumundan, tozundan her türlü şekilde faydalanılan yaprakları sert ve yeşil renkte olan maki türü bir ağacın (Ceratonia siliqua) meyveleridir. Eski Yunanlılar, Hindistan'dan Avustralya'ya kadar tüm dünyada yetiştirilen keçiboynuzu ağaçlarını ilk yetiştirenlerdi. Keçiboynuzu zengin besin içeriğinin yanı sıra, yüksek düzeyde antioksidan maddeler içerir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Peki, keçiboynuzunun içinde hangi vitaminler var? Keçiboynuzunun faydaları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Keçiboynuzu, içerisinde bulunan vitaminler ve minareller nedeniyle tüketilmesi çok faydalı olan, ama aynı zamanda pekmezi, tozu ve çayının da faydaları saymakla bitmeyen bir besindir. Nefes darlığına iyi gelmesi, cinsel gücü artırması, öksürüğü kesmesi ve kilo vermeye yardımcı olması bunlardan bazılarıdır. Peki, antioksidan, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip olan ve pek çok gıda ürününde ve ilaç yapımında kullanılan keçiboynuzunun içinde hangi vitaminler var? Keçiboynuzunun faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

KEÇİBOYNUZUNUN BAŞLICA FAYDALARI

– Serbest radikallerle savaşarak rahim ağzı kanseri, akciğer kanseri gibi bazı kanser türlerini engelleyebilir.

– Zengin bir antioksidan kaynağı olan keçiboynuzu virüs ve zararlı bakterilerin üremesini önler.

– Keçiboynuzu A vitamini açısından zengindir ve bu nedenle göz sağlığını koruyarak maküler dejenerasyonu önleyebilir.

– Keçiboynuzu pektin ve tanenler açısından zengindir, bu nedenle ishalin tedavisinde kullanılır.

– Alerjik astım, bronşit, soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.

– Lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini korur.

– Kan şekeri ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

– Yağ yakımını destekleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

– Afrodizyak özelliği kişiyi zinde ve enerjik tutarak cinsel performansı artırır.

– Ayrıca erkeklerde sperm sayısını artırır.

– Kabızlığı önler.

– Çölyak hastalığı veya glutene karşı hassasiyeti olanlar rahatlıkla tüketebilir.

– Hasar gören hücreleri yeniler.

– Kalsiyum bakımından oldukça zengindir, bu yüzden kemikleri güçlendirir, kemik erimesini önlemeye yardımcı olur.

KEÇİBOYNUZUNUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 g keçiboynuzunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 3.58 g

Enerji: 222 kcal

Protein: 4.62 g

Toplam yağ: 0.65 g

Karbonhidrat: 88,88 g

Lif: 39,8 g

Toplam şeker: 49.08 g

Kalsiyum: 348 mg

Demir: 2.94 mg

Magnezyum: 54 mg

Fosfor: 79 mg

Potasyum: 827 mg

Sodyum: 35 mg

Çinko: 0.92 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.2 mg

Tiamin: 0.05 mg

Riboflavin: 0.46 mg

Niasin: 1.9 mg

B-6 Vitamini: 0,37 mg

Folat, DFE: 29 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini: 14 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.63 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.2 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.22 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

Aspartik asit [g] 0.58

Glutamik asit [g] 0.5

Glisin [g] 0,36

Prolin [g] 0.27

Serin [g] 0.35