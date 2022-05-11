HAYAT
Abone Ol

Kedi güzellik yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen "kedi güzellik yarışması"na yüzlerce kedi katıldı. Rekabetin üst düzey olduğu etkinlikte birçok ülkeden kediler jüriyi etkilemeye çalıştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:44 - 11 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kedi güzellik yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen SofistiCat organizasyonunda kedi güzellik yarışması yapıldı.

Çok sayıda cins kedinin katıldığı yarışmaya, ülke dışından yarışmacılar da yer aldı.

Corona virüsü salgını sebebiyle geçen yıl gerçekleşmeyen etkinliğe katılım yüksek oldu. Farklı ve nadir türlerin boy gösterdiği yarışmada farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmaya katılmak için kedilerin sağlık durumunun iyi olması, aşılarının tam ve herhangi bir parazitlerinin bulunmaması şartı koşuldu.

Nesli tehlike altındaki telli turna çifti, aynı yerde yuvalandı İlginizi Çekebilir Nesli tehlike altındaki telli turna çifti, aynı yerde yuvalandı Nesli tükenmekte olan fil 735 bin TL'ye avlandı İlginizi Çekebilir Nesli tükenmekte olan fil 735 bin TL'ye avlandı
AMASYA Corona Dolar Kedi Romanya