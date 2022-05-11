Kedi güzellik yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen "kedi güzellik yarışması"na yüzlerce kedi katıldı. Rekabetin üst düzey olduğu etkinlikte birçok ülkeden kediler jüriyi etkilemeye çalıştı.

Sozcu.com.tr

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Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen SofistiCat organizasyonunda kedi güzellik yarışması yapıldı.



Çok sayıda cins kedinin katıldığı yarışmaya, ülke dışından yarışmacılar da yer aldı.



Corona virüsü salgını sebebiyle geçen yıl gerçekleşmeyen etkinliğe katılım yüksek oldu. Farklı ve nadir türlerin boy gösterdiği yarışmada farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmaya katılmak için kedilerin sağlık durumunun iyi olması, aşılarının tam ve herhangi bir parazitlerinin bulunmaması şartı koşuldu.

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