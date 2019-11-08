Kedi nanesinin faydaları nelerdir? Kedi nanesinin vücuda yararları…

Kedi nanesi, ballıbabagiller (Lamiaceae) bitki familyasından 1.5 metreye kadar boylanabilen çok yıllık bir bitkidir. Kedi nanesi, stres, uykusuzluk, regl ağrıları ve krampları, sindirim sorunları ve öksürük gibi pek çok rahatsızlığa karşı kullanılmaktadır. Şimdi kedi nanesinin sağlık açısından yararlarına daha yakından bakalım...

Kedi nanesi, pisik otu ve nezle otu olarak bilinir. Kedi nanesine bu adın verilmesinin başlıca sebebi, kedilerin bu çiçeği çok sevmesi, tüylerini temizlemek için bitkiye sürtünmesi ve uyumak için sürekli bu bitkinin üzerini tercih etmeleridir. Aynı zamanda arıların da çok sevdiği kedi nanesi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Kedi nanesinin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

KEDİ NANESİNİN FAYDALARI

Kedi nanesinin faydalarından bazıları şunlardır:

Uyku bozukluklarına iyi gelir

İnsomnia ve uyku düzensizliklerine karşı etkili olduğu bilinen kedi nanesi, yatıştırıcı etkileriyle rahatlamaya ve metabolizmanın yavaşlamasına yardımcı olur.

Stresi azaltmaya yardımcı olur

Kedi nanesi insanlarda stres ve anksiyete gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Adet sancısını azaltır

Kedi nanesi, kasların gevşemesini ve krampların azalmasını sağlayarak adet sancısına iyi gelir. Ayrıca gecikmiş menstruasyonu düzene sokmada da yardımcı olabilir.

Mide ve sindirim sorunları için etkili

Mide rahatsızlıklarını ve sindirim problemlerini önler, ayrıca kedi nanesi; mide ve bağırsak gazlarını söktürür, krampları giderir.

Migreni rahatlatır

Kedi nanesi baş ağrılarını azaltmada, hatta kronik migreni geçirmede etkilidir. Yağının ağrıyan bölgeye uygulanması, çayının içilmesi ve yapraklarından yapılan merhemin bölgeye sürülmesi hızlı rahatlama sağlar.

Saçlara faydalıdır

Kedi nanesi antiseptik özellikleri nedeniyle saçlarda oluşan kepeğe çözüm olabilir. Ayrıca saçları nemlendirir ve yumuşatır, saçlara doğal ve sağlıklı bir görünüm katar.

İltihap giderici

İçerdiği kimyasallar antienflamatuar ajan olarak oldukça güçlü maddelerdir. Artrit, gut, eklem ağrısı, kas burkulması ve hatta hemoroid tedavisinde etkili olabilir.