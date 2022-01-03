Kedi, soğuk havada köpeğin yanından ayrılmadı

Van'da besicilik yapan Erdal Bayramhan hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu akşam saatlerinde köpeği 'Nazyar'ın yanına sokulmuş kediyi görünce o anları görüntüledi.

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Erciş ilçesinde bağlı İncesu Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Bayramhan, akşam saatlerinde ahırlarını kontrol etmek için evden çıktı.

Bayramhan ahırın kapısında köpekleri ‘Nazyar’a yaklaşmış ve yanından ayrılmayan bir kedi olduğunu gördü.

Kedi ile köpeğin bu kadar yakın olmasına şaşıran Bayramhan, elindeki cep telefonuyla o anları kaydetti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğunu belirten Bayramhan, “Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Yılbaşından sonra evimizi ilk ziyaret eden canlı olduğu için bu kedinin adını ‘Sürpriz’ koydum. Kedi aç olabilir diye yiyecek bıraktım ve oradan ayrıldım” dedi. (DHA)



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