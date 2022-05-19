Kedi, tavşan yavrusuna annelik yapıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru tavşana, 'Boncuk' isimli kedi süt annelik yapıyor.

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Bursa’da çiftçilik yapan Şeref Aydın, Kurşunlu Mahallesi’ndeki tarlasına gittiğinde köpeklerin kovalaması sonucu aracının önüne bir tavşanın çıktığını gördü. Aydın, yavru tavşanın yuvasını aradı fakat bulamayınca sahip çıktı.

Aracına alıp evine götürdüğü yavru tavşanı, üç yavrusu olan kedisinin yanına bıraktı. Anne kedi, yavru tavşanı sahiplenip emzirmeye başladı.

Şeref Aydın, “Köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evime getirdiğimde ‘Boncuk’ ismini verdiğimiz kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Çok mutluyuz. Şu an tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismini de Kurşunlu’dan esinlenerek ‘Çilek’ koyduk. İnşallah sapasağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız” dedi. (İHA)

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