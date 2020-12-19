Kedi virüs bulaştırır mı?

Covid-19 salgını dünyada her geçen gün artış göstermeye devam ederken hayvanlardan insanlara virüsün bulaştırıcılığı da tartışılıyor.

OIE, kırmızı ve beyaz et ürünlerinin kaynağı olan hayvanların virüsü yaydığının tespit edilmediğini; ancak vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığını bildirdi. Bu açıklama özellikle kedi ve köpek besleyen hayvanseverler arasında tedirginlik yarattı.

“HAYVANLARDA ETKENİN BULUNMA POTANSİYELİ VAR”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Naim Deniz Ayaz da hayvanlarda corona virüsü etkisinin görüldüğünü söyledi.

Virüsün zoonoz bir hastalık olduğunu aktaran Prof. Dr. Ayaz, “Zoonoz, insanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalık etkenleri için kullanılan bir terimdir. Ve bilindiği gibi hastalığın ilk kaynağı olarak zaten eldeki bulgular yarasanın en muhtemel kaynak olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda hayvanlarda etkenin bulunma potansiyeli bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda gerek doğal yolla gerekse de deneysel olarak bulaşmalar hayvanlara doğru gösterilmiştir. Özellikle vizonlara, kedilere, köpeklere ve hayvanat bahçesinde yetiştirilen kedilere doğru doğal bulaşmalar tespit edilmiştir. Eldeki bulgular bu yöndedir” dedi.

“KEDİDEN İNSANA BULAŞ TESPİT EDİLMEDİ”

Kedilere doğal yollarla virüsün bulaşabildiğini vurgulayan Ayaz, sözlerine şöyle devam etti: “Yani hasta kişilerden kedilere doğru bulaşma söz konusudur. Yine deneysel olarak kedilerin kendi arasında da hastalığı bulaştırabildiği gözlenmiştir. Fakat doğal yollarla şu ana kadar kedilerden insana doğru bir bulaşma tespit edilmemiştir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken nasıl virüs taşıyan insanlar diğer insanlardan kendilerini kısıtlıyorlar, koruyucu tedbirler alıyorlarsa; yine bu insanların hayvanlarla temasta kendilerini sınırlandırmaları, kendi hayvanları varsa bunların bakım ve beslemesini sağlıklı kişilere yaptırması gerekmektedir.”

“KEDİLER VİRÜSE KARŞI DAHA DUYARLI”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu da “Bu virüs daha çok insan kaynaklı şekilde kedilere bulaşıyor, fakat kedilerden insanlara bulaştığına dair bir bulgu yok. Ama virüs saçılımı ile ilgili bir bulgu var. Kediler, son çalışmalarda bu virüse karşı daha duyarlı görünüyor. Ama bunu insanlara bulaştırdıkları ile ilgili hâlâ bir temel ve bilimsel çalışma yok” diye konuştu. (DHA)