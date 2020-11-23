Kedileri kalp masajıyla böyle kurtarmaya çalıştı

Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedilere dakikalarca kalp masajı yapan itfaiyeciler, birini hayata döndürürken diğeri öldü.

Yıldırım ilçesinde dört katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev sahibi S.E. de içeride kedileri olduğunu söyledi. S.E. hem polise hem de itfaiye ekiplerine “Lütfen kedilerimi kurtarın” diyerek gözyaşı döktü.

İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kedi, yapılan çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, dışarı çıkardıkları kedilere dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekiplerin dakikalar süren kalp masajından sonra kedilerden biri hayata döndürüldü, diğer kedi ise öldü.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)