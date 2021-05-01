Kedileri zehirle öldürüyorlar!

Son bir ay içinde Küçükköy Mahallesi’nde 5 kedinin ölümü sonrası vatandaşlar yetkilere seslenerek gereğinin yapılmasını istedi.

Mahalle sakini Ferhat Görtürk, “Ölen kedilerin ağzından beyaz akıntılar geliyor, gözlerinin etrafı morarıyor ve kusuyorlar. Ölen kedileri ben konteynere attım. Zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bütün kediler öldü. Bu vahşete bir son verilsin” dedi.

Fırat Candan ise, “Bizim de aynı şekilde iki tane kedimiz vardı. Herhalde bunlara zehirli et veriyorlar. Bu hayvanların burnundan ağzından akıntılar geliyor. Son bir ay içinde 5 tane kedi öldü. Birileri bunları zehirliyor” diye konuştu. (DHA)