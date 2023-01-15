Kedinin midesinden dikiş iğnesi çıkarıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde 'Tarçın' isimli kedinin midesinden endoskopiyle dikiş iğnesi çıkarıldı.

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Diyarbakır’da yaşayan Yonca Bulur bir yıl önce sahiplendiği kediyi evinde ailesiyle büyütmeye başladı. Bulur, ‘Tarçın’ ismini verdiği kedisinin dikiş iğnesi yuttuğunu fark etti. Bulur, zaman kaybetmeden kedisini Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürdü.

Yapılan kontrolde, ‘Tarçın’ın midesinde 5 santimetre uzunluğunda dikiş iğnesi tespit edildi. Midesinden endoskopiyle dikiş iğnesi çıkarılan kedi, sağlığına kavuştu.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yayla, “İlk yaptığımız tetkiklerde kedinin midesinde dikiş iğnesini belirledik. Kedinin midesinden endoskopiyle rahat bir şekilde dikiş iğnesini çıkardık. Dolayısıyla bir ameliyat yarası gerektiren bir durum olmadan kediyi taburcu ettik. Kedide başka bir komplikasyon gelişmedi ve sağlığına kavuştu” dedi.

“İğneyi yuttuğu fark edilmeseydi kedide kusma ve sindirim sistemi şikayetleri başlayacaktı. Mide duvarlarını ya da bağırsaklara zarar vererek kediyi ölüme kadar götürebilirdi” ifadelerini kullanan Yayla, hayvan sahiplerinden evde besledikleri hayvanlarının oyuncak, iğne ya da başka bir cisim yutmaları halinde hemen hastaneye başvurmalarını istedi. (AA)