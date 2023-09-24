Kedinin midesinden saç tokası çıkarıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahipsiz bir kedinin midesindeki saç tokası, belediyenin hayvan hastanesindeki cerrahi operasyonla alındı.

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Bilecik’ten hayvanseverler tarafından Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen kedi, rahatsızlığını tespit etmek için muayene edildi.

Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, “Kedimiz merkezimize getirildiğinde herhangi bir kırık veya yaralanmasının olmadığını tespit ettik. Çektiğimiz endoskopi sonucu kedinin toka parçaları ve kıl yumağının bağırsağı tıkadığını tespit ettik. Bir saatlik operasyon sonrası midesinden bağırsağına ilerleyen toka bağırsak ameliyatı ile çıkarıldı. Duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde kedimizin tedavisini gerçekleştirdik. Tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız” dedi. (AA)