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‘Kediye de dikkat edin, o da az manyak değil’

Mardin'de yaşayan 61 yaşındaki Çetin Sabah, evinin bahçesini kentte alışılmışın dışında bir tarzla keyifli hale getirdi. Hemen her yerde hakim olan mavi rengi görenler, "Şirinler'in Köyü" yakıştırması yapıyor. Bahçeyi kafe sanıp, çay, kahve ısmarlayanları hiç bozmuyor Çetin Sabah. Çay ikram ediyor, oturup sohbet ediyor...

Güncellenme: 10:58, 11/02/2021
Haberler Yaşam
‘Kediye de dikkat edin, o da az manyak değil’

Savur’da yaşayan 61 yaşındaki Çetin Sabah’ın kendi eliyle süslediği evinin bahçesi kentte ilgi uyandırıyor.

Bütün hayalinin toprak ve hayvanlarla iç içe yaşamak olduğunu anlatan Çetin Sabah, “Allah nasip etti bize. Benim içimde var, ben öyle oturduğum yere illa dokunacağım, boyayacağım, işleyeceğim, edeceğim. Dekor işini seviyorum. Allah vergisi, doğal içimden gelen bir şey. Oturduğum yeri çıplak çıplak sevmiyorum” dedi.

Bahçenin girişindeki uyarı levhası da sıradışı: DİKKAT Kediye de dikkat edin. O da az manyak değil. 

Sabah uyandığında hemen bahçeye çıktığını ve bu şekilde huzur bulduğunu söyleyen Sabah şunları anlattı:  “Her gün birçok ziyaretçi geliyor. Burayı kafeye benzetiyorlar. Hatta oradan sesleniyorlar, çayınız falan var mı, kahveniz mı diye. Ben bozuntuya vermiyorum, buyurun diyorum. Çay muhabbetinde ortaya çıkıyor bahçenin kafe olmadığı…”

“ŞİRİNLER KÖYÜ’NE BENZETİYORLAR”

Bahçesine gelen vatandaşlarla muhabbet etmekten mutlu olduğunu söyleyen Sabah, “Bahçeyi görenlerin hemen hepsi bölgeyi Şirinler köyüne benzetiyor. Eskiden daha çok benziyordu. Küçük masalar falan vardı. Ama bazı ziyaretçiler yıktılar, kırdılar, bir daha yapmaya üşendim. Daha çok çocuklar öyle zannediyor. Tabii anne babalar da diyor. Gargamel de benim herhalde. Kendi huzurlu ortamımı yaptım, yaşıyorum. Hayvanlarım var. Doğal hayvanat bahçesi burası, sincaplarım var, kuşlarım var. Ama hepsi özgür. Hepsi beni bekler. Burası kuş dolar. Şurada yavrularım var. Götürür yemek veririm, misyonum bu” diye konuştu. İHA

Yayınlanma Tarihi:10:49,