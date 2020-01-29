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Kediyi önce sevip, sonra yerden yere vuran kişi kamerada
Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kediyi yere vurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 
Yaşam 29 Ocak 2020 - 13:04

Olay, pazartesi günü Küçükçekmece’de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Ufuk B. kediyi kucağına alıp bir süre sevdikten sonra kediyi yere vurup, tekmelediği görüldü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.’yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ufuk B.’nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Ufuk B. mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi. DHA

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Son güncelleme: 13:08 - 29.01.2020